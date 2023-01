Novak Djokovic devrait encore manquer Indian Wells et Miami : les Etats-Unis prolongent l’obligation vaccinale pour les étrangers

Un an après la fameuse saga de Novak Djokovic à l’Open d’Australie, le Serbe est de retour dans le pays et va pouvoir y disputer le premier Grand-Chelem de la saison, alors que l’obligation vaccinale liée au Coronavirus y a été levée. Mais cela n’est pas encore le cas partout. Les Etats-Unis viennent d’annoncer qu’ils prolongeaient l’obligation de présenter une preuve de vaccination pour les étrangers désirant entrer sur le territoire jusqu’au 10 avril prochain minimum. Ce qui signifie donc que "Nole" ne pourra pas participer aux tournois d’Indian Wells (6 mars – 19 mars) ni à celui de Miami (19 mars – 2 avril), sauf exemption très peu probable.

Djoko a remporté Indian Wells à cinq reprises, tout comme Roger Federer et pourrait devenir le détenteur du plus grand nombre de victoires finales s’il a l’occasion d’y jouer à nouveau un jour. Même constat pour le Masters 1000 de Miami, remporté six fois par le Serbe, tout comme André Agassi. S’il l’emporte une fois encore il sera seul détenteur du record.