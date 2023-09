Novak Djokovic bat Ben Shelton et disputera sa dixième finale à l’US Open

Novak Djokovic disputera sa dixième finale à l’US Open ! Celui qui sera de nouveau numéro un mondial d’ici quelques jours a battu la révélation américaine Ben Shelton (ATP 47). Une victoire en trois sets : 3-6, 2-6, 6-7 (4/7) et 2h42 de match.

Le Serbe n’a eu qu’à écarter une balle de break sur les deux premiers sets, qu’il a remportés en prenant le service de Shelton une fois dans le premier, et deux fois dans le deuxième. La troisième reprise a été plus disputée, bien que Djokovic ait directement fait le break, mettant la pression sur l’Américain de 20 ans. Shelton a contre-breaké, s’offrant même une balle de set sur le service de son adversaire à 5-4. Celle-ci sauvée, les deux adversaires ont à nouveau échangé leur service avant que le N.2 mondial ne conclue au tie-break.

Le Serbe affrontera le vainqueur de l’autre demi-finale opposant Carlos Alcaraz à Daniil Medvedev. Lors des neuf précédentes finales disputées à Flushing Meadows, il en a gagné trois et perdu six. Il tentera forcément de rééquilibrer tout cela dès dimanche. Un nouveau sacre (après 2011, 2015 et 2018) à Flushing Meadows permettrait au Serbe d’égaler le record absolu de victoire en Grand Chelem, 24, détenu par Margaret Court. Lors de sa dernière participation en 2021, Djokovic s’était incliné en finale face à Medvedev.