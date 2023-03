Novak Djokovic à cœur ouvert : "Au départ, j’avais les boules de faire partie de la même époque que Nadal et Federer"

La parole de Novak Djokovic se fait rare mais est toujours intéressante. Le Serbe a accordé une interview à CNN où il n’a éludé aucun sujet, que ce soit son statut de non-vacciné, ses objectifs de la saison et sa rivalité avec Nadal et Federer.

Sur CNN, le Djoker a évidemment évoqué le fameux Big 3 qu’il composait avec Nadal et Federer. Plus dans l’ombre d’eux à ses débuts, il a eu du mal à se faire sa place. "Au départ, c’était principalement autour de la rivalité entre eux leurs styles de jeu opposés et les matches épiques qu’ils ont disputés. C’était difficile pour moi de m’insérer là, a-t-il d’abord expliqué. J’ai dû beaucoup travailler pour réussir de grandes choses et faire partie de la conversation avec eux. À certains moments, j’avais les boules de faire partie de la même époque qu’eux mais maintenant, avec du recul, au vu de tout ce que j’ai traversé avec eux, je suis reconnaissant et c’est un honneur. Ils m’ont rendu plus fort, mentalement, physiquement, mon jeu s’est amélioré grâce à tous les matches que nous avons joués l’un contre l’autre, surtout à cause des matches que j’ai perdus contre eux.

À 35 ans, Djokovic sait qu’il est plus proche de la fin de sa carrière que du début et a cité les trois prochains Grands Chelems comme étant ses objectifs la suite de la saison même s’il ne se considère pas comme favori à Roland-Garros. "Nadal, le roi de la terre battue, sera, indiscutablement, le favori à Paris. Il y a aussi Alcaraz donc on est dans une bonne ère."

Interrogé sur son statut de non vacciné, le numéro 2 mondial reste sur sa position alors qu’il n’a pas pu se rendre à Indian Wells et Miami. "Non, je n’ai aucun regret. J’ai appris tout au long de la vie que les regrets ne font que vous retenir et vous font vivre dans le passé. Et je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas non plus trop vivre dans le futur. Je veux être autant que dans le moment présent, mais bien sûr penser à l’avenir, créer un avenir meilleur."

Expliquant n’avoir "aucun regret" concernant son statut de non-vacciné, Djokovic a également félicité Carlos Alcaraz, redevenu numéro 1 en s’imposant à Indian Wells, un statut que l’Espagnol "mérite absolument" selon le Serbe.

Absent du circuit nord-américain à cause de son statut vaccinal, Nole compte bien retourner aux États-Unis pour l’US Open l’été prochain. "En 2021, quand j’ai perdu en finale contre Daniil Medvedev, j’ai probablement eu l’un des meilleurs moments que j’ai jamais eu avec le public new-yorkais. Et j’ai eu la chance de gagner ce tournoi trois fois, de jouer de nombreuses finales. Et même si j’ai perdu ce match, j’ai reçu beaucoup d’amour et d’appréciation de la part des gens et je veux y retourner et je veux renouer avec la foule là-bas. C’est donc quelque chose que j’attends avec impatience et j’espère que cela se produira."

À moins d’un changement dû à une potentielle nouvelle montée de cas, Djokovic devrait bien pouvoir se rendre à Flushing Meadows puisque les États-Unis ont annoncé lever l’interdiction d’entrée sur le territoire aux personnes non vaccinées à partir du 11 mai.