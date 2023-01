Novak Djokovic, 22 titres en Grand Chelem, et maintenant?

Le prochain rendez-vous majeur du Serbe sera Roland-Garros fin mai, où l'attendra celui avec qui il partage désormais le record de 22 titres en Grand Chelem, Rafael Nadal. A condition que l'Espagnol de 36 ans, qui enchaîne les pépins physiques, soit apte à Paris... Blessé à une hanche, il a été battu dès le 2e tour à Melbourne et a annoncé qu'il serait absent de six à huit semaines.

Si Djokovic mène de peu (30-29) au bilan de leurs confrontations, à Roland-Garros, le bilan penche largement (8-2) en faveur du Majorquin, 14 fois vainqueur Porte d'Auteuil. Mais la victoire du Serbe en demi-finale en 2021, "l'un des trois plus grands matches de toute (sa) carrière" selon lui, lui avait ouvert la porte d'un sacre en finale, le deuxième après 2016. L'an passé, Nadal avait écarté Djokovic en quart de finale.

"Là, nous étions chez Novak (à Melbourne) et maintenant, nous allons chez Rafa (à Roland-Garros)", a lancé dimanche l'entraîneur de Djokovic, Goran Ivanisevic. Et sur la terre battue parisienne, même à 36 ans et malgré l'arrivée de la jeune génération, "si Rafa entre sur le court, pour moi il est toujours le favori", souligne l'ancien joueur croate.