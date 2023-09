NOVA BXL – September Edition : viens jouer à Super Smash Bros Ultimate à Bruxelles ce samedi

Tu n'as pas pu avoir de place pour la Made in Asia de ce week-end et tu cherches quelque chose à faire de ton samedi ? Si tu aimes Super Smash Bros, c'est peut-être l'occasion rêvée d'aller montrer de quoi tu est capable à la "NOVA BXL - September Edition", un tournoi local sur Super Smash Bros Ultimate avec plus de 300 € de cashprize !