Nouvelles violences israélo-palestiniennes après des arrestations

Israël et les territoires palestiniens ont connu dimanche soir de nouvelles violences meurtrières, peu après l'annonce par l'Etat hébreu de l'arrestation de deux Palestiniens soupçonnés d'avoir tué jeudi trois Israéliens.

Deux palestiniens ont été tués et un autre a été blessé dans divers incidents en Cisjordanie occupée et à Jérusalem, alors qu'un policier israélien a été blessé, selon l'armée, des sources hospitalières et un ministère palestinien.

Un Palestinien qui tentait d'entrer en Israël à travers la barrière de séparation depuis la Cisjordanie occupée a été tué par l'armée israélienne, ont indiqué l'armée et un hôpital.

Dans un communiqué, l'armée a dit avoir "identifié une (personne) tentant de passer la barrière de sécurité (...) près de Tulkarem". Des soldats lui ont "tiré dessus selon les procédures".

Un porte-parole de l'hôpital israélien Sheba a ensuite indiqué à l'AFP que le Palestinien était décédé des suites de ses blessures.