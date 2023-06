Nouvelles technologies : pourquoi finit-on toujours par être largué quand on vieillit ?

Comme presque tous les Belges, vous possédez probablement un smartphone. Mais savez-vous vous en servir convenablement ? Même avec la meilleure volonté du monde, en vieillissant, il devient compliqué d’apprendre de nouvelles compétences numériques. Le point avec Nicolas Evrard, chroniqueur dans l’émission "La Grande Forme" et journaliste pour le "Plus Magazine".

Gérer ses comptes en banques, consulter des itinéraires, noter des rendez-vous dans son agenda en ligne : de plus en plus de démarches de la vie quotidienne se font via notre smartphone. Un gain de temps pour une partie de la population, mais un véritable casse-tête pour les personnes peu ou pas du tout à l’aise avec l’informatique. C’est le cas par exemple des personnes âgées.

On est de plus en plus poussé à utiliser des outils numériques, en oubliant qu’une grande partie de la population est assez larguée à ce niveau

"Quand on y réfléchit, le smartphone, c’est presque devenu un outil indispensable, le médium qui permet d’accéder à plein de services. À condition de savoir s’en servir, tout de même… C’est là que le bât blesse, on est de plus en plus poussé à utiliser des outils numériques, surtout le smartphone à l’heure actuelle, en oubliant qu’une grande partie de la population est assez larguée à ce niveau. Et tous ces gens laissés sur le côté, ça représente un bon tiers de la population adulte, il y a plein de services auxquels ils n’ont plus facilement accès : il suffit de penser aux services bancaires. Mais c’est aussi le cas dans la santé. Rappelez-vous du Covid Safe Ticket, ou de tous les rendez-vous qu’il faut désormais prendre en ligne. Or, ce problème, il est encore plus criant chez les personnes plus âgées : en 2021, une étude d’Eurostat relevait que même s’ils possèdent un smartphone, 2/3 des 55-74 ans ont de faibles compétences numériques. C’est énorme, et encore, on ne parle même pas des plus de 74 ans où le problème est encore plus criant", souligne Nicolas Evrard, journalise pour le Plus magazine.