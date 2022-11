Nouvelles technologies et médias : LionsGeek reconnecte les jeunes en décrochage de Casablanca, en partenariat avec la RTBF

Donner aux jeunes l’occasion d’exprimer leur créativité dans les métiers de la technologie et des médias, c’est le pari un peu fou de MolenGeek qui crée son premier site au Maroc, LionsGeek. L’objectif est de former 200 jeunes en décrochage par an aux métiers du digital et de l’audiovisuel et d’ouvrir les portes et l'"incubateur" de LionsGeek à des porteurs de projets. Et pour toucher ces jeunes, LionGeek organise son premier Hackaton, consacré au codage et à la création de contenus, ces 11, 12 et 13 novembre à Ain Sebaa, un arrondissement de l’Est de Casablanca.