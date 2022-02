Gilles QUOISTIAUX nous explique comment des bots « féminins » sont victimes de... maltraitance.

Sur Internet, on trouve tout. Y compris des robots de compagnie. Et plus si affinités. Le site s’appelle Replika.AI. On peut y créer un ou une Replika. C’est un robot, un compagnon ou une compagne virtuelle. Il ou elle prend la forme d’un avatar que vous pouvez façonner, maquiller, coiffer, habiller pour qu’il corresponde à vos goûts. Vous allez ensuite pouvoir chatter, discuter, flirter avec votre Replika.

Replika est un robot. Plus précisément, c’est un chatbot, un robot conversationnel. Il fonctionne grâce à l’intelligence artificielle. Et contrairement à ce qu’on pense, l’intelligence artificielle est parfaitement stupide. Elle fait ce qu’on lui dit de faire. Et le script de Replika, les réponses toutes faites qu’elle va servir à Kevin, elle ne les a pas inventées. Elle les a piochées dans les questions que Kevin pose, dans les conversations antérieures qu’elle a eues avec Kevin. Ce qu’on lui demande, ce qui est écrit dans son algorithme, c’est de brosser Kevin dans le sens du poil et d’être toujours d’accord avec lui.