Nouvelles sanctions de l’Iran contre plus de 30 individus et entités de l’UE

Les sanctions iraniennes incluent des mesures financières et l’interdiction de délivrer un visa d’entrée dans le pays, selon le ministère. Figurent sur la liste des sanctions plusieurs entreprises militaires ainsi que des ministres et parlementaires de divers pays européens et des eurodéputés, notamment la ministre française déléguée à l’Egalité entre les femmes et les hommes, Isabelle Rome, l’eurodéputée belge Frédérique Ries et les députés allemands Roderich Kiesewetter et Renata Alt.

Deux ministres iraniens et 30 autres personnes ont par ailleurs été sanctionnés par l’Union européenne pour la répression des manifestations déclenchées en Iran par la mort, le 16 septembre, de Mahsa Amini. L’Iran avait annoncé le 25 janvier une série de sanctions contre 25 individus et entités de l’Union européenne et neuf du Royaume-Uni, en réaction aux sanctions imposées par ces derniers deux jours auparavant.