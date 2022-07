Nouvelles saison de "Sur les routes mythiques de France" à découvrir le 5 juillet sur La Une

Sur la route des Grandes Alpes ! " C’était la première fois que je me retrouvais seule aux commandes d’une série documentaire de 52 minutes et me voilà à faire une balade dans la neige, tractée par des chiens de traineau avec le grand explorateur Jean-Louis Etienne, le premier homme à avoir atteint le Pôle Nord en solitaire en 1986! C’était génial de vivre ce moment unique avec lui et de voir le plaisir qu’il prenait à revivre des sensations de cette époque dans le Grand Nord! "