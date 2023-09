Nouvelles règles de transparence pour les organismes qui dépendent de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Les salaires des gestionnaires des organismes qui dépendent de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) seront plafonnés et rendus publics. C’est l’une des décisions prises par la commission Affaires générales du Parlement de la Communauté.

Elle a approuvé lundi un projet de décret visant à améliorer la gouvernance et la transparence des différents organes financés par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le texte vise à renforcer de précédentes normes déjà en place pour les aligner sur les règles plus strictes adoptées en 2018 en Wallonie dans la foulée du scandale de Publifin.

Concrètement, les opérateurs qui reçoivent des moyens financiers de la Communauté française supérieurs à 500.000 euros par an et pour qui ces subventions représentent plus de 50% de leur budget seront tenus d’appliquer de nouvelles règles de transparence.

Ils devront notamment publier un rapport de rémunérations pour tous les administrateurs, commissaires du gouvernement et gestionnaires.