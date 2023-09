Nouvelles rassurantes concernant l’état de santé de Bagnaia

Les nouvelles de l’état de santé de Francesco Bagnaia sont rassurantes, après son crash impressionnant au premier tour du GP de Catalogne.

Francesco Bagnaia, parti en pole position, est tombé tout seul après le deuxième virage du GP de Catalogne. Il a perdu de contrôle de sa roue avant et s’est retrouvé au sol. Il s’est ensuite fait rouler sur la jambe par le Sud-Africain Brad Binder. Conduit au centre médical du circuit de Catalunya avant d’être transporté dans un hôpital à Barcelone pour effectuer des examens supplémentaires, il ne souffrirait pas de graves blessures.

Le directeur médical de la MotoGP, Angel Charte, a donné des nouvelles du champion du monde en titre : "Pecco a subi un polytraumatisme sévère, une moto lui a roulé dessus dans la zone fémorale et tibiale. Nous avons fait des radiographies de cette zone et nous avons détecté une petite blessure dont nous ne savons pas si elle est récente ou ancienne. Nous devons faire un scanner en urgence et c’est pourquoi nous l’avons envoyé à l’hôpital."

"Au niveau crânien, thoracique et abdominal, tout est normal. Il était conscient et lucide. L’image que nous avons vue provient de la radiologie conventionnelle, il est donc difficile de s’assurer qu’il n’y a pas de fracture. Il est nécessaire d’effectuer un scanner".

Brad Binder est allé prendre des nouvelles de Bagnaia au centre médical du circuit. Il a expliqué qu’il ne s’attendait pas à trouver Francesco Bagnaia aussi détendu après ce gros crash.

Son coéquipier Enea Bastiannini, qui n’a pas pu repartir après sa chute, s’est lui blessé à une main. L’Italien s’était déjà cassé l’omoplate droite lors du premier week-end de la saison au Portugal fin mars et avait ensuite manqué les quatre Grands Prix suivants.