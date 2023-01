Nouvelles plaintes aux Musées royaux des Beaux-Arts : "On a peut-être trop peu soigné les conditions de travail", réagit le directeur

Toujours est-il qu’une lettre ouverte, suivie d’une enquête, et maintenant de deux nouvelles plaintes, cela commence à faire beaucoup au sein d’une même institution. Michel Draguet se défend et répond qu’il faut distinguer les différents événements. "La lettre ouverte et la demande d’une étude psychosociale pour un service du musée, c’est une chose. La plainte qui a été déposée, c’est une plainte de quelqu’un, d’un service, vers un autre service. C’est autre chose. En fait, cela signifie simplement que la relation entre les gens est compliquée. Mais si vous faites un tour dans la fonction publique, vous allez voir cela à peu près partout." Le directeur confie tout de même ne pas avoir perçu certains signaux. Il a par ailleurs proposé que son autoévaluation soit gérée par un bureau externe pour plus d’objectivité et de transparence.

Quant aux reproches qui lui sont faits, il maintient que, du fait de sa fonction, "il est normal d’attirer les reproches". Il a aussi exprimé des regrets : "J’ai parfois pu exprimer des réactions sous une forme qui a pu être perçue comme blessante et je le regrette […] Le but, maintenant, est de recréer une cohésion entre les équipes pour pouvoir continuer à aller de l’avant ".