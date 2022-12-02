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Ukraine - Україна

Новий сайт для прийому українців в Ено | Nouvelles places d'accueil dans le Hainaut

© Province de Hainaut

il y a 54 minutesTemps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand

Провінція Ено надасть колективне розміщення в районі Буа д'Гавре на території "Ено-Спорт".

П'ять номерів із загальною кількістю 11 дорослих і 10 дитячих місць стануть місцем проживання українських сімей. Ділянка розташована за кілька кілометрів від центру міста Монс. Є спортивні зали та майданчики. На місці працюють обласні співробітники.

Нагляд за людьми, які незабаром залишаться на місці, буде доручено працівникам провінції та CPAS Монса.

Кілька споруд, які залежать від Провінції, вже обладнані та приведені у відповідність для розміщення українських біженців. Провінційний Атенеум Морланвельц, що в регіоні Ла-Лув'єр, приймає дітей і забезпечує їхню освіту. Це 15 ізольованих молодих людей та 10 дітей, які перебувають у сім’ях. Біженців-інвалідів також вітають у провінційних структурах, у Гліні (CPESM) та в Маршіпонті "Le Roseau Vert".

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Un nouveau site pour accueillir des Ukrainiens dans le Hainaut

La province de Hainaut va mettre à disposition un lieu d’hébergement collectif, dans le domaine du Bois d’Havré, sur le site de " Hainaut-Sports ".

Cinq chambres comportant au total 11 lits d’adultes et 10 lits d’enfants, vont devenir un lieu d’hébergement pour des familles ukrainiennes. Le site se trouve à quelques kilomètres du centre-ville de Mons. On y trouve notamment des salles et des terrains de sport. Du personnel provincial travaille sur place.

L’encadrement des personnes qui logeront bientôt sur place sera confié à des travailleurs provinciaux et au CPAS de Mons.

Plusieurs structures qui dépendent de la Province ont déjà été aménagées et remises en conformité pour accueillir des réfugiés ukrainiens. L’Athénée provincial de Morlanwelz, dans la région de La Louvière, héberge ainsi des enfants et assure leur scolarité. Il s’agit de 15 jeunes isolés et 10 enfants logés avec leur famille. Des réfugiés handicapés sont également accueillis dans des structures provinciales, à Ghlin (CPESM) et à Marchipont " Le Roseau Vert ".

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