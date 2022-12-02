Новий сайт для прийому українців в Ено | Nouvelles places d'accueil dans le Hainaut

Провінція Ено надасть колективне розміщення в районі Буа д'Гавре на території "Ено-Спорт".

П'ять номерів із загальною кількістю 11 дорослих і 10 дитячих місць стануть місцем проживання українських сімей. Ділянка розташована за кілька кілометрів від центру міста Монс. Є спортивні зали та майданчики. На місці працюють обласні співробітники.

Нагляд за людьми, які незабаром залишаться на місці, буде доручено працівникам провінції та CPAS Монса.

Кілька споруд, які залежать від Провінції, вже обладнані та приведені у відповідність для розміщення українських біженців. Провінційний Атенеум Морланвельц, що в регіоні Ла-Лув'єр, приймає дітей і забезпечує їхню освіту. Це 15 ізольованих молодих людей та 10 дітей, які перебувають у сім’ях. Біженців-інвалідів також вітають у провінційних структурах, у Гліні (CPESM) та в Маршіпонті "Le Roseau Vert".