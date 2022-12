Новий сайт для прийому українців в Ено | Nouvelles places d'accueil dans le Hainaut

Un nouveau site pour accueillir des Ukrainiens dans le Hainaut

La province de Hainaut va mettre à disposition un lieu d’hébergement collectif, dans le domaine du Bois d’Havré, sur le site de " Hainaut-Sports ".

Cinq chambres comportant au total 11 lits d’adultes et 10 lits d’enfants, vont devenir un lieu d’hébergement pour des familles ukrainiennes. Le site se trouve à quelques kilomètres du centre-ville de Mons. On y trouve notamment des salles et des terrains de sport. Du personnel provincial travaille sur place.

L’encadrement des personnes qui logeront bientôt sur place sera confié à des travailleurs provinciaux et au CPAS de Mons.

Plusieurs structures qui dépendent de la Province ont déjà été aménagées et remises en conformité pour accueillir des réfugiés ukrainiens. L’Athénée provincial de Morlanwelz, dans la région de La Louvière, héberge ainsi des enfants et assure leur scolarité. Il s’agit de 15 jeunes isolés et 10 enfants logés avec leur famille. Des réfugiés handicapés sont également accueillis dans des structures provinciales, à Ghlin (CPESM) et à Marchipont " Le Roseau Vert ".