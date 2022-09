Nouvelles mesures pour baisser vos factures d'énergie : êtes vous soulagés ?

Michaël, un auditeur de Woluwe-St-Pierre, est intervenu à ce sujet sur notre antenne: " Ces mesures ne me soulagent pas du tout. Moi je pense que nous faisons parti d'un immense cirque politique. Aujourd'hui le citoyen paie les erreurs et la mauvaise gestion de la politique, et c'est encore à nous que l'on va demander de faire des efforts et des économies. Je suis commerçant et indépendant, on peut même me donner 500 euros ou encore 1000 euros, ça ne va rien changer. C'est du vol en bande organisée, je trouve ça scandaleux."