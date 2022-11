Nouvelles images pour le cinquième Indiana Jones

Il suffit d’un chapeau et d’un fouet pour que résonne le thème mythique d’Indiana Jones. Ce dernier reste ainsi une figure marquante du cinéma d’aventure, bien aidé par l’interprétation tout en charisme d’Indiana Jones sous le Fedora. Et si le quatrième film, “Le royaume du crâne de cristal”, avait pu décevoir les fans, il existe quand même une certaine curiosité à voir le fameux archéologue revenir pour de nouvelles aventures. C’est ainsi que le magazine Empire a publié les premières images de ce cinquième film, sans sous-titre au moment de rédiger ces lignes. On y retrouve Harrison Ford mais également Boyd Holbrook ("Logan" et "Sandman") et Mads Mikkelsen ("Hannibal").