Nouvelles habitudes de voyage : voler en semaine, mélanger loisir et affaires…

Grâce à la flexibilité offerte par leurs employeurs et aux nouvelles technologies comme les réunions Zoom, les travailleurs ne sont plus scotchés à leur bureau et ont un calendrier moins contraint. Résultat : au lieu de revenir de leurs séjours le dimanche soir ou le lundi matin, les usagers n’hésitent plus à prendre un vol le mardi ou à partir dès le jeudi en week-end, ont rapporté American, United et Delta à l’occasion de leurs résultats trimestriels.

Sur les trajets entre New York et l’Europe par exemple, "on coupait habituellement les vols le mardi et le mercredi", a indiqué Andrew Nocella, directeur commercial chez United : "Cet hiver, on a un plus grand pourcentage de lignes qui opèrent tous les jours de la semaine".

Dans la même veine, la demande s’est étalée au-delà des vacances scolaires. Delta a ainsi observé une recrudescence des voyages en Floride en septembre, un mois habituellement creux. Certains "ne pouvaient même plus s’acheter de billets pour Disneyland", a remarqué Glen Hauenstein, responsable au sein de la compagnie. United a enregistré en septembre le troisième meilleur mois de son histoire.

"Pour certains, c’est peut-être simplement lié au fait que la demande était tellement élevée pour les mois d’été qu’ils n’ont pas pu s’acheter de billets abordables ou ont décidé de reporter. D’autres ont peut-être voulu utiliser les crédits récupérés avec l’annulation de vols pendant la pandémie avant leur expiration", avance Henry Harteveldt du cabinet Atmosphere Research Group.