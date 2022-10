Nouvelles expositions à l’IKOB d’Eupen

IKOB, le musée d’art contemporain d’Eupen accueille en ce moment une exposition de l’artiste belge Johan Tahon. Diplômé de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Gand, il est aujourd’hui reconnu comme l’un des artistes belges les plus importants de sa génération. Il avait déjà exposé à IKOB en 2007 et quinze ans plus tard c’est au côté de sa sculpture Kreissaal, exposée depuis 2006 qu’il présente son projet d’exposition Umarmung (Étreinte) qui mélange travaux d’hier et d’aujourd’hui. Il y interroge la place de l’art et notamment le rôle des musées sur le destin final des créations. Kreissaal, une œuvre modifiée et retravaillée pour cette galerie, se fait le symbole de l’intransigeance des musées concernant la conservation des œuvres, qui cette fois pourtant se plie au jeu de l’artiste, lui rendant le contrôle de son ouvrage.

Dans une autre partie du musée, c’est l’exposition REDRAWING THE LINES (redessiner les lignes) qui prend ses quartiers. Résultat du travail de trois artistes roumains Matei Bejenaru, Irina Botea Bucan et Dani Ghercă, ils présentent leurs réflexions sur la transition post-communiste de leur pays jusqu’aux changements ayant suivi l’adhésion de la Roumanie à l’UE. Bien que les œuvres soient nourries d’une thématique précise, les plasticiens invitent les visiteurs à confronter leur travail à des évènements plus actuels comme la guerre en Ukraine ou la montée d’idéologies nationalistes et d’extrême droite à travers le monde. De manière générale, c’est le concept de frontière qui alimente le parcours. Par différentes installations, vidéos et photographie les trois artistes questionnent les lignes, celles que nous nous sommes engagé·es à préserver, et celles que nous souhaitons redessiner.

Informations pratiques

Jusqu’au 8 janvier 2023

IKOB

Rotenberg 12, 4700 Eupen