Nouvelles émeutes à Ans: les rassemblements de nuit interdits place Nicolaï

Aux grands maux les grands remèdes: à Ans, les rassemblements de nuit sont à nouveau interdits place Nicolaï.

La décision a été prise par le bourgmestre à la suite de nouveaux incidents entre des jeunes et la police. Il y a une dizaine de jours, une vingtaine de jeunes ont commencé à faire du raffut, à jeter des poubelles. La police est intervenue et a dû utiliser des bombes lacrymogènes pour qu'ils se dispersent enfin, avant de revenir et de mettre le feu à des immondices.

La situation avait déjà dérapé durant la nuit de la Saint-Sylvestre, avec une vingtaine de jeunes à nouveau. Encagoulés et munis de barres de fer, ils avaient affronté les forces de l'ordre. Deux policiers avaient été blessés.

Pour éviter de nouveaux débordements, les rassemblements de plus de 3 personnes ne sont plus autorisés sur cette place entre 20 heures et 6 heures du matin. "C'est une ordonnance que j'avais déjà dû prendre en 2017 et en 2020, et ici, on sent qu'il y a quand même une montée en puissance du malaise de ces jeunes" explique Grégory Philippin, le bourgmestre de la commune d'Ans. "Je pense qu'il y a une forme également de ras-le-bol par rapport à la crise sanitaire actuelle. Je ne peux que féliciter les forces de l'ordre qui ont réagi avec non seulement rapidité mais avec proportionnalité."

Cette interdiction de rassemblement entre 20H00 et 6H00 du matin place Nicolai sera d'application jusqu'à la fin mars.