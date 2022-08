Nouvelles Écritures : une école gratuite pour former les scénaristes des séries de demain

D’autant que cette recherche d’auteurs va emprunter des chemins inédits, loin des grandes écoles de cinéma, avec un recrutement à la motivation, au talent, et l’envie d’aider les jeunes à entrer dans "ce petit monde" grâce à une formation totalement gratuite. "C’est un entre-soi, c’est un tout petit milieu", regrette Sophie Mougin. Avec des écoles payantes et souvent trop chères pour les jeunes des milieux plus modestes qui doivent soit s’endetter, ou abandonner. "La plupart de ces élèves ont renoncé à ces études pour des raisons financières et sociales", a confirmé la directrice.

Derrière ce combat pour rendre la formation de scénaristes plus accessible à tous, c’est aussi la question de la représentation d’une France plus diverse qui alimente le projet : "On a beaucoup lutté pour avoir des visages différents à l’écran et ce n’est pas fini. Mais au-delà, les histoires diverses et la richesse de la France aujourd’hui ne sont guère racontées", détaille Sophie Mougin.

Ces récits s’inscrivent dès l’écriture d’un projet de série. "On a une jeunesse qui ne veut plus de ces préjugés racistes, de ce racisme ordinaire qui existe en France encore beaucoup de la part de gens qui pensent ne pas être racistes", explique-t-elle avec passion, avant de poursuivre : "Cette jeunesse est beaucoup plus ancrée dans ces problèmes de société que ne l’ont été les générations antérieures."