Новини дня | Nouvelles du jour

La France rejoint l'Argentine en finale de la Coupe du monde du football ! Les deux équipes tenteront d'ajouter une troisième étoile sur leurs maillots. Hier, les Bleus, tenants du titre, ont éliminé le Maroc : 2-0. Explosions de joie en France… Frustration côté marocain.

Avant, pendant et après la rencontre... les milliers de supporters marocains de Belgique ont célébré, comme il se doit, le beau parcours de leur équipe. Avec à nouveau quelques débordements par endroit, dans le centre de Bruxelles et Anvers. Bilan : 85 arrestations à Anvers... un peu plus de 200 dans la capitale.

La Belgique tient son futur plan anti-tabac... Il vient d'être validé par les différents niveaux de pouvoirs. Dès 2025, l'interdiction de fumer sera étendue dans les parcs d'attractions et les plaines de jeux, notamment. Et la vente de cigarettes sera interdite dans les cafés ou les festivals.

Les 27 chefs d'Etat et de gouvernement se retrouvent à Bruxelles ce matin pour un nouveau sommet européen. De nombreux sujets sont sur la table de ce sommet d’une journée : les prix de l'énergie ou les records de l'inflation… Mais aussi le scandale de corruption qui secoue le Parlement européen depuis plusieurs jours.

Au Pérou, 800 touristes sont bloqués au Machu Picchu ! Les trains menant à la cité Inca sont à l'arrêt… Bloqués à cause de manifestations. Les Péruviens protestent toujours contre la nouvelle présidente péruvienne, Dina Boluarte. Elle est entrée en fonction après la destitution de Pedro Castillo, auteur d'un coup d'Etat manqué. Ailleurs, au Pérou, des violences ont déjà fait sept morts et plus de 200 blessés. L'état d'urgence a été déclaré sur tout le pays.

Silvio Berlusconi a encore fait des siennes ! Dans une vidéo largement diffusée par les médias, l'ex-premier ministre italien, président du club de football de Monza, promet à ses joueurs d'amener dans le vestiaire... " un car de prostituées " ! A l'objectif – je cite – de " motiver les footballeurs "... Des propos qui ont suscité des réactions d’indignation à travers le pays