Новини дня | Nouvelles du jour

Франція приєднується до Аргентини у фіналі Чемпіонату світу з футболу! Обидві команди намагатимуться додати третю зірку на свої футболки. Вчора "сині", володарі титулу, усунули Марокко: 2-0. Вибухи радості у Франції… Розчарування з боку Марокко.

До, під час і після матчу... тисячі марокканських уболівальників у Бельгії святкували, як і годиться, прекрасну подорож своєї команди. Знову деякі переливи місцями, у центрі Брюсселя та Антверпена. Результат: 85 арештів в Антверпені... трохи більше, а саме 200 у столиці.

Бельгія зберігає свій майбутній антитютюновий план... Його щойно затвердили різні рівні влади. З 2025 року заборону на куріння буде продовжено, зокрема, у парках розваг і на дитячих майданчиках. А в кафе чи на фестивалях заборонять продавати сигарети.

27 глав держав і урядів збираються сьогодні вранці в Брюсселі на новий європейський саміт. Багато тем на столі цього одноденного саміту: ціни на енергоносії чи рекорди інфляції... Але також корупційний скандал, який кілька днів стрясає Європейський парламент.

У Перу 800 туристів застрягли в Мачу-Пікчу! Потяги, що прямують до міста інків, стоять... Заблоковані через демонстрації. Перуанці все ще протестують проти нового президента Перу Діни Болуарте. Вона зайняла посаду після звільнення Педро Кастільо, автора невдалого державного перевороту. В інших місцях Перу насильство вже призвело до семеро загиблих і понад 200 поранених. По всій країні оголошено надзвичайний стан.

Сільвіо Берлусконі знову вчинив шутку! У широко розповсюдженому ЗМІ відео колишній прем’єр-міністр Італії, президент футбольного клубу "Монца" обіцяє своїм гравцям привести до роздягальні... "автобус, повний повій"! З метою – цитую – "мотивувати футболістів"... Слова, які викликали реакцію обурення по всій країні.