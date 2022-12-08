Новини дня | Nouvelles du jour

Зустріч сьогодні вранці між міністром освіти та профспілками вчителів. Йому символічно принесуть ватяні палички, вважаючи, що Каролін Дезір "не прислухається". Профспілкам набридло засуджувати нестачу вчителів, умови їхньої роботи чи систему оцінювання майбутнього

У Перу був скинутий і заарештований президент Педро Кастільо. Він намагався розпустити парламент, який хотів його повалити, через моральну неспроможність. Педро Кастільо також є об'єктом кількох розслідувань за корупцію. На чолі країни поставлено віце-президента Діну Болуарте.

В Ірані сьогодні вранці вперше стратили протестувальника після арешту після протестів, пов’язаних зі смертю Махси Аміні. Режим цього чоловіка бунтівником і звинуватив у пораненні військовослужбовця після блокування руху на проспекті в Тегерані. Загалом одинадцяти демонстрантам загрожує смертна кара.

Якщо вам потрібно заправляти дизель, почекайте до завтра… На заправці буде дешевше: менше 10 центів за літр. Це найнижча ціна з середини січня 2022 року. У середині березня дизпаливо досягло рекорду і перевищило 2 євро за літр.

Сьогодні на Netflix виходитьсеріал, щоб відповісти на запитання: чому Гаррі та Меган розірвали стосунки з Букінгемським палацом? Подружжя обіцяє розповісти всю правду в цьому документальному фільмі в кількох епізодах, перший з яких виходить сьогодні вранці. За даними деяких англійських таблоїдів, король Чарльз III і принц Вільям створили "кризовий підрозділ", щоб мати можливість реагувати після перегляду документального фільму...