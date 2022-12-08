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Ukraine - Україна

Новини дня | Nouvelles du jour

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il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

Зустріч сьогодні вранці між міністром освіти та профспілками вчителів. Йому символічно принесуть ватяні палички, вважаючи, що Каролін Дезір "не прислухається". Профспілкам набридло засуджувати нестачу вчителів, умови їхньої роботи чи систему оцінювання майбутнього

У Перу був скинутий і заарештований президент Педро Кастільо. Він намагався розпустити парламент, який хотів його повалити, через моральну неспроможність. Педро Кастільо також є об'єктом кількох розслідувань за корупцію. На чолі країни поставлено віце-президента Діну Болуарте.

В Ірані сьогодні вранці вперше стратили протестувальника після арешту після протестів, пов’язаних зі смертю Махси Аміні. Режим  цього чоловіка бунтівником і звинуватив у пораненні військовослужбовця після блокування руху на проспекті в Тегерані. Загалом одинадцяти демонстрантам загрожує смертна кара.

Якщо вам потрібно заправляти дизель, почекайте до завтра… На заправці буде дешевше: менше 10 центів за літр. Це найнижча ціна з середини січня 2022 року. У середині березня дизпаливо досягло рекорду і перевищило 2 євро за літр.

Сьогодні на Netflix виходитьсеріал, щоб відповісти на запитання: чому Гаррі та Меган розірвали стосунки з Букінгемським палацом? Подружжя обіцяє розповісти всю правду в цьому документальному фільмі в кількох епізодах, перший з яких виходить сьогодні вранці. За даними деяких англійських таблоїдів, король Чарльз III і принц Вільям створили "кризовий підрозділ", щоб мати можливість реагувати після перегляду документального фільму...

En français

Une rencontre ce matin entre la ministre de l'enseignement obligatoire et les syndicats des enseignants. Ils vont lui apporter symboliquement des cotons tiges, estimant que Caroline Désir "fait la sourde oreille". Les syndicats en ont ras-le-bol de dénoncer la pénurie d'enseignants, leurs conditions de travail ou le futur système d'évaluation des enseignants. Durant la rencontre, il pourrait y avoir des arrêts de travail de moins d'une heure dans certaines écoles.

Au Pérou, le président Pedro Castillo a été destitué et arrêté. Il a essayé de dissoudre le parlement qui voulait le faire tomber, pour incapacité morale. Pedro Castillo fait également l'objet de plusieurs enquêtes pour corruption ou trafic d'influence. C'est la vice-présidente Dina Boluarte qui a été investie à la tête du pays.

En Iran, pour la première fois ce matin, un manifestant a été exécuté, après avoir été arrêté suite aux protestations liées à la mort de Mahsa Amini. L'homme était qualifié d'émeutier par le régime, et accusé d'avoir blessé un paramilitaire après avoir bloqué la circulation sur une avenue de Téhéran. Au total, onze manifestants risquent la peine de mort.

Si vous devez faire le plein de diesel, attendez demain… Il sera moins cher à la pompe : Moins 10 centimes par litre. C'est son prix le plus bas depuis mi-janvier 2022. Mi-mars, le diesel avait atteint un record et dépassé les 2 euros le litre.

Une série explosive sort sur Netflix aujourd’hui pour répondre à cette question : Pourquoi Harry et Meghan ont-ils rompu les ponts avec le palais de Buckingham? Le couple promet de dire toute la vérité dans ce documentaire en plusieurs épisodes, dont les premiers sont diffusés ce matin. Selon certains tabloids anglais, le roi Charles III et le prince William auraient mis sur pieds une "cellule de crise" pour pouvoir éventuellement réagir après visionnage du documentaire…

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