Новини дня | Nouvelles du jour

Забагато учнів у класі, забагато зустрічей, забагато документів... Сьогодні вчителі знову кричать , що їм набридло. Очікується, що на демонстрації в Намюрі візьмуть участь від 8 до 10 тисяч вчителів. Тривають переговори з урядом. Але вони не рухаються достатньо швидко в очах профспілок.

Невдовзі студенти Федерації Валлонія-Брюссель матимуть більший доступ до культури. Парламент ухвалив курс на культурно-мистецьку освіту. Він передбачає щонайменше дві культурні екскурсії на рік для учнів,наприклад, у театрі, музеї чи бібліотеці.

У Франції триває страйковий рух на НПЗ. TotalEnergies просить своїх співробітників відновити поставки палива для початку переговорів. Але профспілки, які вимагають підвищення зарплат, відновили страйк. Наслідок: посилення дефіциту на СТО. Президент Еммануель Макрон очікує повернення до нормального життя наступного тижня.

Нова військова допомога Україні. Франція надішле радари та системи протиповітряної оборони. Велика Британія, ракети протиповітряної оборони. Європейський Союз оголосив про найближче навчання 15 тисяч українських військових у кількох своїх країнах-членах. Вчора ввечері Генасамблея ООН засудила анексію українських територій росією.

Тварини зникають із землі… За даними WWF, 70% з них зникли протягом останніх 50 років. Йдеться про лісових слонів Африки, зокрема про низинну горилу чи акул. Люди залишаються головними винуватцеми, разом із вирубкою лісів. Далі йдуть браконьєрство та глобальне потепління.