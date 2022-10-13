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Ukraine - Україна

Новини дня | Nouvelles du jour

il y a 17 minutesTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

Забагато учнів у класі, забагато зустрічей, забагато документів... Сьогодні вчителі знову кричать , що їм набридло. Очікується, що на демонстрації в Намюрі візьмуть участь від 8 до 10 тисяч вчителів. Тривають переговори з урядом. Але вони не рухаються достатньо швидко в очах профспілок.

Невдовзі студенти Федерації Валлонія-Брюссель матимуть більший доступ до культури. Парламент ухвалив курс на культурно-мистецьку освіту. Він передбачає щонайменше дві культурні екскурсії на рік для учнів,наприклад, у театрі, музеї чи бібліотеці.

У Франції триває страйковий рух на НПЗ. TotalEnergies просить своїх співробітників відновити поставки палива для початку переговорів. Але профспілки, які вимагають підвищення зарплат, відновили страйк. Наслідок: посилення дефіциту на СТО. Президент Еммануель Макрон очікує повернення до нормального життя наступного тижня. 

Нова військова допомога Україні. Франція надішле радари та системи протиповітряної оборони. Велика Британія, ракети протиповітряної оборони. Європейський Союз оголосив про найближче навчання 15 тисяч українських військових у кількох своїх країнах-членах. Вчора ввечері Генасамблея ООН засудила анексію українських територій росією.

Тварини зникають із землі… За даними WWF, 70% з них зникли протягом останніх 50 років. Йдеться про лісових слонів Африки, зокрема про низинну горилу чи акул. Люди залишаються головними винуватцеми, разом із вирубкою лісів. Далі йдуть браконьєрство та глобальне потепління.

En français

Trop d'élèves par classe, trop de réunions, trop de paperasses... Les enseignants crient une nouvelle fois leur ras-le-bol aujourd'hui. Entre 8 et 10 000 profs sont attendus pour une manifestation à Namur. Des discussions sont en cours avec le gouvernement. Mais elles n'avancent pas assez vite aux yeux des syndicats.

A propos d'école... Les élèves de la Fédération Wallonie Bruxelles auront bientôt un accès renforcé à la culture. Le parlement a adopté le parcours d'éducation culturelle et artisitique. Il prévoit au moins deux sorties culturelles par an pour les élèves, au théâtre, au musée ou à la bibliothèque par exemple.

En France, le mouvement de grève se poursuit dans les raffineries. TotalEnergies demande à ses salariés de reprendre les livraisons de carburant pour ouvrir les négociations. Mais c'est niet. Les syndicats, qui réclament de meilleurs salaires, ont reconduit leur grève. Conséquence : des pénuries qui s’aggravent dans les stations-services. Le président Emmanuel Macron prévoit un retour à la normale la semaine prochaine.

De nouvelles aides militaires pour l'Ukraine. La France va envoyer des radars et des systèmes de défense anti-aérienne. Le Royaume-Uni, des missiles de défense anti-aérienne. L'Union européenne a elle annoncé la formation prochaine de 15 000 militaires ukrainiens, dans plusieurs de ses Etats membres. Hier soir, l'assemblée générale de l'ONU a condamné les annexions de territoires ukrainiens par la Russie.

La Terre se dépeuple de ses animaux... 70% des vertébrés ont disparu ces 50 dernières années, selon le WWF. On parle des éléphants des forêts en Afrique, du gorille des plaines ou des requins notamment. L'homme reste le principal responsable, avec la déforestation. Viennent ensuite le braconnage et le réchauffement climatique.

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