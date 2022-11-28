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Ukraine - Україна

Новини цього понеділка | Nouvelles ce lundi

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il y a 30 minutesTemps de lecture3 min
Par Catherine Tonero

Поліція демонструє сьогодні на вулицях Брюсселя. Вони виснажені і мають намір зробити так, щоб це було почуто. Брак ресурсів, відсутність уваги з боку політичного світу... Вони вимагають абсолютної нетерпимості до насильства, вчиненого проти них... Через 3 тижні після смерті Томаса Монжуа, інспектора, який був зарізаний до смерті в Схарбеку. 

Вчорашній матч між Бельгією та Марокко завершився безладами. Марокко отримав перемогу з рахунком 0: 2. Але в Брюсселі, Льєжі та Антверпені спалахнуло насильство, що призвело до кількох арештів у різних містах.

Сьогодні і три дні страйкують залізничники. Він розпочнеться сьогодні ввечері о 22:00. Співробітники SNCB продовжують засуджувати відсутність інвестицій. Повідомлення для відволікаючих мандрівників: Потяги не курсують в провінціях Намюр, Люксембург і частину Валлонського Брабанту. В інших частинах країни кожен четвертий поїзд повинен курсувати відповідно до SNCB.

В Італії влада підтвердила загибель семи людей на острові Іскія біля Неаполя внаслідок зсуву. 5 осіб вважаються зниклими безвісти. Щоб їх знайти, використовується багато засобів.

У Китаї сотні демонстрантів на вулицях кількох великих міст... Вони засуджують карантинні обмеження та нульову ковідну політику, яка діє майже 3 роки. Зображення протесту досить рідкісні в країні... Крім того, британське ЗМІ BBC засуджує арешт одного зі своїх журналістів, який висвітлював ці мітинги. Його вдарили. У Пекіні запевняють, що заарештований репортер "не назвав себе журналістом".

У футболі вчорашній звіт у Катарі:

Таким чином Бельгія була побита Марокко з рахунком 0:2.

У цій же групі Хорватія обіграла Канаду, яка вилетіла з чемпіонату світу, з рахунком 4:1

Японія програла Коста-Ріці з рахунком 0:1

Іспанія та Німеччина зіграли внічию 1-1.

En français

Les policiers manifestent aujourd'hui dans les rues de Bruxelles. Ils sont à bout et comptent le faire entendre. Manque de moyens, manque de considération du monde politique... Ils réclament la tolérance zéro pour les violences commises à leur encontre... 3 semaines après la mort de Thomas Montjoie, inspecteur tué d'un coup de couteau à Schaerbeek.

Le match Belgique Maroc d'hier s'est clôturé en émeutes. Le Maroc a fini victorieux 0 à 2. Mais à Bruxelles, Liège et Anvers, des violences ont éclaté, menant à plusieurs arrestations dans les différentes villes.

Les cheminots entrent en grève aujourd'hui et pour trois jours. Elle commence dès ce soir 22h Le personnel de la SNCB dénonce toujours le manque d'investissements. Avis aux voyageurs distraits : AUCUN train ne devrait circuler dans les provinces de Namur, de Luxembourg et dans une partie du Brabant wallon. Ailleurs dans le pays, un train sur 4 devrait rouler selon la SNCB.

En Italie, les autorités confirment la mort de 7 personnes sur l'île d'Ischia, au large de Naples, suite à un glissement de terrain. 5 personnes sont toujours portées disparues. De nombreux moyens sont déployés pour tenter de les retrouver.

En Chine, des centaines de manifestants dans les rues de plusieurs grandes villes... Ils dénoncent les confinements et la politique zéro covid en place depuis près de 3 ans. Des images de contestation assez rares en dans le pays... Par ailleurs, le média britannique BBC dénonce l'arrestation d’un de ses journalistes qui couvraient ces rassemblements. Il aurait été frappé. Pékin assure que le reporter interpellé ne s'était "pas identifié en tant que journaliste".

En football, bilan de la journée d'hier au Qatar :

La Belgique a donc été battue 0-2 par le Maroc.

Dans le même groupe, la Croatie a battu le Canada, qui est éliminé de la Coupe du Monde, 4-1

Le Japon s’est incliné 0-1 face au Costa Rica

L’Espagne et l’Allemagne ont partagé 1-1.

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