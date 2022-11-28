Новини цього понеділка | Nouvelles ce lundi

Поліція демонструє сьогодні на вулицях Брюсселя. Вони виснажені і мають намір зробити так, щоб це було почуто. Брак ресурсів, відсутність уваги з боку політичного світу... Вони вимагають абсолютної нетерпимості до насильства, вчиненого проти них... Через 3 тижні після смерті Томаса Монжуа, інспектора, який був зарізаний до смерті в Схарбеку.

Вчорашній матч між Бельгією та Марокко завершився безладами. Марокко отримав перемогу з рахунком 0: 2. Але в Брюсселі, Льєжі та Антверпені спалахнуло насильство, що призвело до кількох арештів у різних містах.

Сьогодні і три дні страйкують залізничники. Він розпочнеться сьогодні ввечері о 22:00. Співробітники SNCB продовжують засуджувати відсутність інвестицій. Повідомлення для відволікаючих мандрівників: Потяги не курсують в провінціях Намюр, Люксембург і частину Валлонського Брабанту. В інших частинах країни кожен четвертий поїзд повинен курсувати відповідно до SNCB.

В Італії влада підтвердила загибель семи людей на острові Іскія біля Неаполя внаслідок зсуву. 5 осіб вважаються зниклими безвісти. Щоб їх знайти, використовується багато засобів.

У Китаї сотні демонстрантів на вулицях кількох великих міст... Вони засуджують карантинні обмеження та нульову ковідну політику, яка діє майже 3 роки. Зображення протесту досить рідкісні в країні... Крім того, британське ЗМІ BBC засуджує арешт одного зі своїх журналістів, який висвітлював ці мітинги. Його вдарили. У Пекіні запевняють, що заарештований репортер "не назвав себе журналістом".

У футболі вчорашній звіт у Катарі:

Таким чином Бельгія була побита Марокко з рахунком 0:2.

У цій же групі Хорватія обіграла Канаду, яка вилетіла з чемпіонату світу, з рахунком 4:1

Японія програла Коста-Ріці з рахунком 0:1

Іспанія та Німеччина зіграли внічию 1-1.