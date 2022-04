Nouvelles boutiques pour Terre et Les Petits Riens à Sprimont et à Liège

La seconde main, c’est tendance, et cela se traduit notamment par l’ouverture de nouvelles boutiques dans ce secteur. C’est le cas pour Terre et pour les Petits Riens, respectivement à Sprimont et au centre de Liège. Un secteur qui a aussi dû s’adapter au développement d’applications de vente en ligne d’articles de seconde main.

Les Petits Riens existent depuis 85 ans et ils continuent de s’adapter à l’évolution du secteur de la seconde main. Exemple avec la boutique qu’ils viennent d’ouvrir rue du Pot d’Or à Liège. Les vêtements y sont colorés et tendance. C’est qu’il a fallu répondre au développement d’applications comme Vinted ou Marketplace.

" Ce sont nos plus grands concurrents. Maintenant, le digital est là depuis plusieurs années. C’est bien finalement de revendre des articles. C’est mieux ça que de les jeter. Evidemment, pour nous, ça implique de devoir repenser un peu notre système et notre localisation, et pouvoir continuer à proposer une marchandise de valeur, de qualité, à nos clients, et c’est par ce genre de magasins ci que nous pensons pouvoir atteindre nos objectifs ", explique Fabrice Carpentier, responsable de la zone Liège des Petits Riens.