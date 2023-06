Nouvelles boulangeries artisanales à LLN et Nil-Pierreux : la passion du pain plus forte que la hausse du coût de l’énergie

A Nil-Pierreux, c’est Nathalie et Charline, deux sœurs originaires de Walhain, qui ouvriront leur boulangerie artisanale à la fin de l’été, "Mich'Papote". Pendant deux ans, elles ont fabriqué du pain au levain pour leur famille et leurs amis. Et petit à petit, l’idée d’en faire un métier s’est imposée.

"On a eu l’occasion de rallumer un four à bois et de fil en aiguille, on a fait des fournées, tous les trois mois, puis tous les mois, puis toutes les semaines, explique Nathalie. L’enthousiasme et le retour des gens, ce qui se créait quand les gens venaient chercher leur pain, ça a été une source de motivation."