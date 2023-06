Nouvelles ambassades belges en Moldavie et en Arménie : l’impact de la guerre en Ukraine sur la diplomatie

En 2019, le bureau diplomatique de Brazzaville, en République du Congo, a été élevé au rang d’ambassade. Cela s’est fait aussi en 2018 à Conakry en Guinée, à Bamako au Mali, à Niamey au Niger, et à Cotonou au Bénin. En 2015, suite à des restrictions budgétaires, Didier Reynders a fermé 18 ambassades et consulats généraux, notamment dans des pays européens (Malte, Chypre, Estonie, Lettonie, Lituanie, Slovaquie, Slovénie). Les ambassades de Kaboul (Afghanistan), de Tripoli (Libye), et de Damas (Syrie) ont aussi été fermées, à cause des conflits dans ces pays.

Aujourd’hui, la Belgique va également élever les bureaux diplomatiques de Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) et de Pristina (Kosovo) au rang d’ambassades. Cette décision est motivée par une volonté de "stabilisation de la région" et de "renforcement de l’Etat de droit", à l’heure où le Kosovo connaît une situation mouvementée.