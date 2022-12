L’après-midi, le temps sera très pluvieux et venteux. Malgré cela, on conservera encore une grande douceur avec des valeurs de 10 à 12 ou 13°C et des rafales de vent de secteur sud-ouest jusqu’à 50 km/h. En toute fin d’après-midi et en début de soirée, cette zone de pluie nous aura quitté et nous aurons à nouveau droit à un temps nettement plus sec mais toujours venteux.