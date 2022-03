Nouvelle-Zélande : une vingtaine de cétacés échoués retrouvés morts

Près de 30 dauphins pilotes sont morts en s’échouant ensemble sur une plage néo-zélandaise, connue pour être un piège mortel pour les géants des mers, ont annoncé vendredi les autorités.

Selon le service de l’Environnement, 34 globicéphales noirs, de la famille des dauphins, ont été retrouvés jeudi échoués à Farewell Spit, pointe reculée de l’Ile Sud, dont 29 étaient déjà morts. Les rangers ont pris en charge les cinq survivants, mais "les cétacés ont passé un certain temps hors de l’eau", a expliqué le porte-parole du service, Dave Winterburn. "Bien que cet événement soit malheureux, les échouages de baleines sont un phénomène naturel", a-t-il ajouté. "On ignore la cause de cet échouage".