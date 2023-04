Nouvelle-Zélande : un homme arrêté pour s’être baigné dans l’enclos des rhinocéros

Un homme a été arrêté mercredi au zoo d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, pour avoir fait irruption dans l’enclos de la faune africaine et s’être baigné dans les douves, sous le regard étonné de rhinocéros et d’antilopes, a-t-on appris auprès de l’établissement.

Des images de l’incident publiées sur les réseaux sociaux montrent l’individu vêtu d’un simple maillot de corps faisant la planche dans l’eau, avant de se laver le visage et les cheveux. L’enclos héberge des rhinocéros et des nyalas, une antilope aux cornes arquées. "Les rhinos et les nyalas ont été surpris par l’intrus, ce qui est compréhensible", a déclaré un porte-parole du zoo d’Auckland.

L’homme est resté plusieurs minutes dans l’eau avant d’obtempérer aux ordres des gardiens du zoo et de regagner l’espace des visiteurs. Il a ensuite été livré à la police. Le directeur du zoo, Kevin Buley, s’est déclaré "très soulagé" qu’aucun membre du public ou animal n’ait été blessé. "Nous espérons que l’homme mis en cause recevra l’aide et le soutien dont il a clairement besoin", a-t-il ajouté.