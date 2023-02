Nouvelle-Zélande : un bilan provisoire de neuf morts après le passage du cyclone Gabrielle

Le bilan du cyclone Gabrielle a grimpé à neuf morts en Nouvelle-Zélande, ont communiqué samedi les autorités lors d'une conférence de presse à Wellington, la capitale. Dix personnes sont également portées disparues.

Cette disparition de 10 personnes engendre de "grandes inquiétudes", ont ajouté les autorités. Les services de sécurité ont pour tâche prioritaire de localiser ces personnes.

Des villages qui ont été totalement coupés du monde extérieur doivent aussi être approvisionnés en eau et provisions, à l'aide d'hélicoptères. Il y a bien eu quelques pillages, indique la police, mais ce sont des "cas isolés", selon elle.

Le cyclone a touché lundi soir l'île nord de la Nouvelle-Zélande, où vivent plus des trois quarts des cinq millions de Néo-Zélandais. Des vents violents et des pluies diluviennes ont provoqué des inondations et des glissements de terrain.

La région autour de Hawke's Bay est particulièrement touchée. Des maisons, rues et ponts sont détruits, et des dizaines de milliers de personnes sont sans électricité.