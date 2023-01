Nouvelle-Zélande: le maire d'Auckland déclare l'état d'urgence après des pluies intenses

Le maire d'Auckland a déclaré l'état d'urgence vendredi après que des pluies torrentielles se sont abattues sur la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, provoquant inondations et évacuations.

En 15 heures, il est tombé presque autant de précipitations que lors d'un été complet. La protection civile avait averti les quelque 1,6 million d'habitants de se mettre à l'abri.

Selon l'Institut national de recherche sur l'eau et l'atmosphère (NIWA), certaines zones de l'agglomération ont essuyé l'équivalent de près de 80% des précipitations d'un été complet en à peine une journée. Dans la banlieue nord de la ville, à Albany, la quantité de précipitation a atteint 75% du volume d'un été normal.

L'état d'urgence "reflète l'ampleur des dommages, des évacuations et des perturbations causés par le phénomène météorologique extrême de ce soir", a déclaré le maire d'Auckland, Wayne Brown. Les services de secours ont reçu plus d'un millier d'appels de détresse. Certaines personnes, piégées dans leur habitation, ont été secourues à bord de kayaks et de jet-skis. Plusieurs vols à destination d'Auckland ont également été retardés ou annulés. Sur une vidéo postée sur le site d'ABC, on pouvait voir le terminal de l'aéroport inondé. Plusieurs pans de la ville ont par ailleurs été privés d'électricité et de nombreuses routes ont été fermées