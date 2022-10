Nouvelle-Zélande : la taxation des pets de vache passe mal, les tracteurs vrombissent dans les villes

Des fermiers, certains au volant de leur tracteur, ont manifesté jeudi dans les grandes villes de Nouvelle-Zélande contre un projet du gouvernement de taxer les émissions de gaz à effet de serre du bétail.

Engins agricoles et 4X4 ont convergé vers Wellington, Auckland, Christchurch et d’autres agglomérations de l’archipel, les participants demandant au gouvernement de centre gauche de renoncer à son projet de taxer "les pets et les rots" émis par les animaux d’élevage.

La semaine dernière, la Première ministre Jacinda Ardern a révélé un plan visant à mettre en place un impôt de ce type, ce qui constituerait une première mondiale.

Des milliers d’agriculteurs se sont rassemblés jeudi, brandissant des pancartes sur lesquelles était écrit la politique "pue".

"La plupart des fermiers en ont assez", a expliqué à Wellington Chris, un manifestant qui n’a souhaité donner que son prénom. "Il devient difficile de poursuivre une activité agricole et le gouvernement ne nous soutient pas vraiment – c’est difficile en ce moment".