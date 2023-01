Nouvelle-Zélande : Chris Hipkins désigné prochain Premier ministre

Jacinda Ardern, figure de proue mondiale de la politique progressiste, a stupéfié la Nouvelle-Zélande en annonçant son retrait abrupt du pouvoir, moins de trois ans après avoir obtenu un second mandat à l'issue d'une victoire électorale écrasante.

Durant son mandat, elle a été confrontée à la pandémie de Covid-19, à une éruption volcanique meurtrière et au pire attentat jamais perpétré dans le pays, le meurtre de 51 fidèles musulmans dans deux mosquées de Christchurch par un suprémaciste blanc en 2019.

"Dur et compétent"

Chris Hipkins est largement considéré comme un politicien aguerri, avec plus de 14 ans au parlement. L'éditorialiste politique Josie Pagani l'a qualifié de "sensible, sympathique, dur et compétent".

De son côté, Christopher Luxon, chef de la principale formation d'opposition du pays, le Parti national (centre-droit), a félicité Chris Hipkins tout en considérant que "juste changer la tête du Parti travailliste n'(était) pas suffisant pour le peuple néo-zélandais".

"La réalité est qu'il a été une pièce essentielle d'un gouvernement qui a échoué à faire quoi que ce soit", a-t-il dit.