Nouvelle vie pour ce pavillon situé sur les hauteurs de Liège entièrement transformé et agrandi

Cette semaine, Cédric et Virginie partent à Embourg découvrir une belle transformation d’un bungalow. Ce couple souhaitait y créer 3 chambres et un bureau en plus des pièces centrales, ce à quoi il a fallu changer la volumétrie et abaisser une partie du plafond ! Un mélange astucieux pour donner un cachet lumineux et confortable à cette habitation. Transformation réussie à découvrir sur La Une ce samedi.