Nouvelle victoire belge : Gregory Wathelet remporte le Grand Prix 5* de Windsor

Gregory Wathelet, avec Nevados, a remporté le Grand Prix du jumping cinq étoiles de Windsor en Angleterre dimanche.

Dans un barrage contre le chrono, avec trois combinaisons seulement, Wathelet et Nevados ont signé le meilleur temps en 34.79 sans écoper du moindre point de pénalité. L’Autrichien Max Kühner, avec Elektric Blue, qui a signé un chrono de 36.09 sans partir à la faute se classe deuxième. La combinaison israélienne Daniel Bluman/Ladriano termine 3e en 35.23 mais avec quatre points de pénalité.

Wathelet et Nevados, médaillés de bronze par équipe aux derniers Jeux de Tokyo ont récemment remporté la Coupe des Nations à La Baule, en compagnie de Jérôme Guéry et de Niels Bruynseels, et pris la 3e place du Grand Prix de La Baule en individuel.