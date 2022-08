Nouvelle victoire au sommet pour Jay Vine après un gros numéro, Evenepoel reste en rouge

Bis repetita ! Après une première victoire ce jeudi, Jay Vine a frappé un nouveau grand coup en s’imposant au sommet de la huitième étape de la Vuelta. Remco Evenepoel conserve son maillot rouge.

Après la victoire de Jesus Herrada (Cofidis), le peloton avait rendez-vous avec l’une des étapes reine de cette Vuelta. Avec une étape de haute volée, les coureurs savaient qu’ils allaient en baver ce samedi. Il fallait donc être costaud pour tenter l’aventure dans l’échappée.

Le premier à tenter sa chance est Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), suivi notamment par Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) et Jay Vine (Alpecin-Deceuninck). Si l’Équatorien est loin au général, l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl ne veut pas le laisser partir et le force à renoncer.

Finalement, un groupe de dix coureurs se forme à l’avant avec Vine, Lutsenko, Mikel Landa (Bahrain Victorious), Bruno Armirail, Thibaut Pinot et Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert), Lucas Hamilton (BikeExchange-Jayco), Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et Marc Soler (UAE Team Emirates). À noter qu’Armirail faisait partie de l’échappée avant de se relever pour aider Reichenbach et Pinot à rentrer après être partis en contre.

Au sein de l’échappée, les coureurs se disputent aussi les points pour les classements annexes. Deuxième au maillot à pois, Vine profite de sa présence à l’avant pour passer en tête des cinq premières ascensions répertoriées, quatre fois devant Pinot.

De son côté, Pedersen s’accroche toute la journée pour empocher les vingt points du sprint intermédiaire, lui permettant de dépasser Sam Bennett (Bora-Hangsrohe) au classement par points.

Après l’avant-dernière ascension, le peloton accélère légèrement l’allure mais l’écart est encore de 3'30" avant la dernière ascension de 10,1 kilomètres à 8,5%. Sauf surprise, le vainqueur devrait être devant.

Au travail toute la journée pour ne pas voir l’écart avec l’échappée explose, Quick-Step Alpha Vinyl se met à durcir le tempo dès le pied du terrible Collau Fancuaya.

À six kilomètres du but, Vine, déjà vainqueur au sommet jeudi, fait plier ses compagnons d’échappée et prend les devants. Derrière, Pinot et Soler sont en contre.

Au sein du peloton, les coureurs commencent à tomber comme des mouches, à l’image de Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) ou Joao Almeida (UAE Team-Emirates).

Le rythme accélère et le groupe des favoris explose. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) prend les choses en main et se détache avec Enric Mas (Movistar), Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers).

Seul devant, Vine décroche ainsi son deuxième succès d’étape sur cette Vuelta devant Soler, Taaramäe et Pinot. Dans le groupe des favoris, Evenepoel franchit la ligne en cinquième position, devançant Mas et Roglic alors que les autres perdent du temps.