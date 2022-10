Nouvelle vague du Covid-19 : l’Allemagne rétablit le port du masque FFP2 obligatoire, et la Belgique?

En Belgique, les cas de Covid-19 ont augmenté de 27% ces dernières semaines. Pour Yves Van Laethem, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital St Pierre à Bruxelles, "la mesure la plus facile à prendre et la plus efficace, c’est bien sûr le port du masque et, bien sûr, la vaccination".

On peut s’étonner que le port du masque ne soit pas obligatoire dans les avions, même si le système d’aération est plus performant que dans les trams, bus et métros. "C’est une décision un peu discordante", estime Yves Van Laethem. Même le Canada a levé ses restrictions sur les voyages aériens à partir de ce 1er octobre.