Nouvelle vague de faillites des petits commerçants début 2023 ? " A un moment donné, on va disparaître, ça sera pour les grandes surfaces, c’est malheureux"

En cette période de fêtes, les clients sont au rendez-vous, les commandes de bûches glacées sont nombreuses mais cela ne suffit plus pour payer les factures d’énergie. Ici, elles s’élèvent à plus de 5000 euros par mois. "Tous les artisans, boulangers, charcutiers… Il y a un moment donné, on va disparaître, ça sera pour les grandes surfaces et puis voilà, c’est malheureux."

On constate une volonté des chefs d’entreprise de dire : moi j’arrête, je règle mes comptes et j’envisage une autre vie.

Du coté de l’union des classes moyennes, on constate que de plus en plus de petits commerces mettent la clef sous la porte. "Au niveau du nombre de faillites, il y en a moins que l’an passé, en tout cas en province de Liège," souligne Valérie Saretto, secrétaire générale de l’UCM "Par contre, on constate un nombre croissant de cessations d’activité, donc une volonté du chef d’entreprise de dire : moi j’arrête, je règle mes comptes et j’envisage une autre vie."

Quand on demande à Christophe Vertcour ce qu’on peut lui souhaiter pour 2023, voici ce qu’il répond, les yeux humides : "Que du bonheur, de pouvoir continuer encore longtemps… J’ai deux fils, j’espère que je pourrais leur remettre mon affaire, on verra." A l’UCM, on craint une nouvelle vague de fermeture des petits commerces début de l’année prochaine. Christophe Vertcour, lui, refuse d’y penser et tente de garder la tête hors de l’eau.