Nouvelle vague de chaleur en Belgique : "On est largement en avance par rapport au scénario le plus préoccupant"

Peu en doutaient encore, mais c’est à présent officiel : la Belgique connaît actuellement une vague de chaleur. Ces épisodes sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses… Au point de flirter avec les scénarios les plus pessimistes des scientifiques.

Pour mémoire, une vague de chaleur en Belgique est définie par des températures supérieures à 25° durant cinq jours au moins, avec un mercure dépassant les 30° au moins pendant trois jours.

On est largement en avance par rapport au scénario le plus préoccupant

Des températures tropicales qui suivent le scénario le plus pessimiste de l’Institut royal de Belgique. "Depuis 2015, on a connu dix vagues de chaleur en Belgique. On est dans une séquence tout à fait exceptionnelle puisqu’on a plus connu plus d’une vague de chaleur par été. Et ce scénario, on l’envisageait seulement à l’horizon 2050 précisément", explique Pascal Mormal, météorologue à l’Institut royal de Belgique.

"On est donc largement en avance par rapport au scénario le plus préoccupant."