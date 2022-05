Nouvelle tuile pour les travaux du palais de justice de Bruxelles

Il faut remplacer plus de pierres que prévu ! L’étude de la façade vient de révéler le (encore plus) piteux état de la façade avant du palais de justice de Bruxelles. Après la rénovation des échafaudages, les experts ont enfin pu grimper sur l’édifice et constater l’ampleur des dégâts. Et le résultat n’est pas vraiment rassurant, reconnaît Mathieu Michel, secrétaire d’État en charge de la Régie des bâtiments. "De 15 à 20% des pierres de la façade avant sont à remplacer, c’est énorme ! ". Une mauvaise nouvelle qui aura forcément un impact sur le calendrier du chantier, on ne parle plus de 2023 mais plutôt de fin 2024 pour les parties les plus abîmées.