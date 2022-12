Nouvelle tribune et nouveaux gradins en construction sur le circuit de Spa-Francorchamps

Ca turbine sur le circuit de Spa-Francorchamps ! La construction d'une nouvelle tribune et de nouveaux gradins est en cours le long de la portion de piste qui relie La Source à l'Eau Rouge. Cela fait partie d'un vaste plan de modernisation déjà entamé l'an dernier. "Une toute nouvelle tribune avait déjà pris place au sommet du Raidillon l'hiver dernier", rappelle Amaury Bertholomé, directeur général du circuit de Spa-Francorchamps, "ici c'est une tribune du même acabit, de 4100 places en tribune et de plus de 3000 places dans des gradins naturels en amont, ce qui permettra de doubler la capacité d'accueil dans cette zone qui est très appréciée des fans".

Sauf contretemps, ces travaux de construction d'une nouvelle tribune et de nouveaux gradins devraient être terminés à la mi-avril. La capacité totale d'accueil du circuit sera alors portée à 16000 places assises. Plus de spectateurs dans des infrastructures plus modernes. "En matière de compétitions FIA, on accueille déjà quasi tous les championnats, y compris bien sûr la Formule 1. Ajoutez à cela les compétitions motos avec notamment les 24 heures de Spa. L'objectif est vraiment de maintenir le circuit au top mondial et d'assurer un accueil digne de ce nom aux centaines de milliers de spectateurs qui fréquentent l'anneau ardennais chaque année", précise Amaury Bertholomé, directeur général du circuit de Spa-Francorchamps.