Nouvelle tribune, affluence en hausse : Francorchamps se prépare à accueillir les 6H de Spa et le Grand Prix de Belgique

Le circuit de Spa-Francorchamps accueillera sa première compétition automobile de la saison le samedi 29 avril prochain avec, au programme, les 6 Heures de Spa, troisième épreuve du Championnat du Monde d'Endurance.

Le WEC, qui accueille cette année de nouveaux constructeurs comme Ferrari, Porsche ou encore Cadillac dans la catégorie reine, l'Hypercar, bénéficie d'un énorme boost de visibilité et de popularité à quelques semaines du centième anniversaire des 24 Heures du Mans.

Du côté de Francorchamps, s'il est encore trop tôt pour parler de record d'affluence à une vingtaine de jours de ce premier grand rendez-vous de l'année, l'attractivité du plateau et les tarifs pratiqués génèrent également une certaine effervescence du côté de la billetterie.

"Accueillir en début de saison un championnat comme le WEC, qui est en plein boom, c'est génial !, s'enthousiasme Amaury Bertholomé, directeur général du circuit de Spa-Francorchamps depuis un peu plus d'un an maintenant. Ces 6 Heures de Spa, ce sera aussi l'occasion pour les spectateurs de prendre place dans notre toute nouvelle tribune, qui vient d'être achevée. Elle se situe entre le virage de la Source et le Raidillon, et elle offre une vue panoramique de la Source jusqu'au Kemmel. Dans cette tribune, on peut voir une même voiture pendant plus de vingt secondes. Il y aura aussi de nombreuses animations en dehors de la piste."

Le calendrier a été un peu chamboulé cette année du côté de Spa-Francorchamps : le Grand Prix de Belgique a pris la place généralement occupée par les 24 Heures (le dernier week-end de juillet), alors que la course d'endurance créée en 1924 a été avancée au premier week-end de juillet.

"Cela a été un défi, reprend Amaury Bertholomé. Un calendrier sportif, ce sont des habitudes, et quand il y a un changement de date comme celui de la F1, il y a un effet domino. En 2023, le calendrier est très sympa. On commence fort fin avril avec le WEC, et de mai à juillet, ce sera extrêmement dense : les 24 Heures Motos, les 24 Heures Autos, les 25 Heures Fun Cup, le Grand Prix de Formule 1... La toute nouvelle jauge, pour la F1, sera de 110.000 spectateurs à Spa-Francorchamps. Cela a été décidé tout récemment. Cela signifie 10% de capacité en plus, ce n'est pas anodin. C'est un signe du sérieux avec lequel le circuit gère l'infrastructure, et avec lequel Spa Grand Prix gère l'événement. C'est très motivant dans les discussions en cours avec la Formule 1. On fait tout pour que la F1 reste au-delà de 2023 : après une histoire aussi longue entre la Formule 1 et Spa-Francorchamps, ce serait dommage de s'arrêter là !"