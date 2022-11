Nouvelle tendance : le rouge à lèvres gris.

Bien qu'originale, cette tendance apparaît dans un contexte où la beauté semblait plus que jamais articulée autour de couleurs plus vibrantes, comme pour témoigner d'une nécessité de s'élever contre un climat morose.

Le gris, couleur neutre symbolisant certes l'élégance et le futurisme mais aussi la monotonie, la mélancolie voire la tristesse, s'inscrit finalement dans une tendance plus large rythmée par une certaine nostalgie.

En beauté, on s'aperçoit, toujours via les réseaux sociaux, que le gris s'impose progressivement comme la couleur phare de l'automne et ce, pour tous types de mises en beauté. Rassemblant pas moins de 2 millions et 1 million de vues, respectivement, les hashtags #greymakeup et #greyeyeshadow témoignent bel et bien de la volonté des utilisateurs de voir cet hiver… en gris.