Nouvelle tendance beauté : le "tantouring", cette nouvelle technique qui permet d'avoir une peau hâlée et sculptée.

Ceux qui pensaient (enfin) en avoir fini avec le contouring risquent d'être déçus… Sur TikTok, la dernière tendance en vogue porte le doux nom de "tantouring", contraction des termes anglais "tan" ("bronzage") et "contouring", cette fameuse méthode qui permet de sculpter et structurer le visage à l'aide de maquillage. On l'aura compris, cette dernière fait son grand retour avec un subtil twist destiné à apporter un voile hâlé sur la peau. Une astuce idéale pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de profiter de vacances au soleil durant la période estivale.

Popularisé par de nombreuses influenceuses de renommée mondiale, à l'instar de Kim Kardashian, le contouring s'est fait voler la vedette pendant la pandémie de Covid-19, et ses nombreux confinements, par un maquillage plus naturel. Cela ne l'empêche pas de pointer à plus de 2 milliards de vues sur le réseau social chinois.

Sa nouvelle variante, le "tantouring", n'en est pas encore là mais elle a déjà généré près de 20 millions de vues en quelques semaines seulement. Un chiffre qui témoigne d'un engouement certain pour cette nouvelle technique de maquillage.