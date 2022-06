Nouvelle stratégie pour lutter contre la criminalité et le terrorisme à l’aéroport de Bruxelles

Le " plan de sécurité Brussels Airport 2022-2025 " qui doit être présenté ce mercredi est une première. Ce guide de bonnes pratiques encadre l’utilisation des compétences et des connaissances en matière de sécurité à l’aéroport. Jusqu’ici, aucune structure ne liait officiellement les services de police et de douane amenés à coopérer quotidiennement dans les bâtiments et sur le tarmac de Brussels Airport.

L’initiative coordonnée par le parquet de Hal-Vilvorde vise à professionnaliser la collecte et l’échange d’informations entre services. Elle répond ainsi aux recommandations de la commission d’enquête parlementaire sur les attentats du 22 mars 2016.

Le plan comble également un vide : alors que des communes s’appuient depuis longtemps sur un plan de sécurité local, " la ville-aéroport " où se croisent en moyenne 100.000 travailleurs et voyageurs chaque jour ne disposait de rien de tel. Avec pour conséquence une vision trop fragmentée de la criminalité à l’œuvre à l’aéroport de Bruxelles.