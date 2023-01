Nouvelle série : "Grease : Rise Of The Pink Ladies" (bande-annonce)

Grease, l’une des comédies musicales les plus populaires de notre génération, revient à travers une nouvelle série originale qui sera en fait le prequel du film culte et qui va nous ramener en 1954, soit 4 ans avant que ne règne en maître le rock 'n' roll et les T-Birds. On est donc avant la rencontre de Danny Zuko et Sandy Olsson, et l’on va assister à la naissance d’un groupe de filles les plus tendances de l’école : les Pink Ladies, qui vont déclencher une petite révolution au lycée Rydell High en vivant comme elles l’entendent. Pour incarner le girl’s gang : Madison Thompson (Ozark), Shanel Bailey (The Equalizer), Tricia Fukuhara et Marisa Davila (Atypical). L’esthétique vue dans le trailer donne déjà envie !

La série sortira le 7 avril en streaming.