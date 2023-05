Nouvelle sensation folk rock de la côte ouest : Madison Cunningham, "Revealer" Grammy du meilleur album Folk en 2023

Madison Cunningham commence à intéresser beaucoup de monde ! Cette native d’Escondido dans le Comté de San Diego est bien la nouvelle révélation de la scène folk rock de cette année.

Escondido, située à quelques dizaines de kilomètres de San Diego et du bord de mer, perle "cachée" de la Californie mérite bien son slogan : "Vous venez pour la nature, vous restez pour la culture…".

Après avoir parlé de son précédent album ''Who Are You Now'', voici que le nouveau disque de Madison Cunningham, ''Revealer'', vient de remporter le Grammy Award du meilleur album folk en 2023. Un jeu de guitare sophistiqué et des chansons inspirées par Joni Mitchell, Jeff Buckley et Fiona Apple, Madison Cunningham est sans contexte la nouvelle icône de la scène folk rock californienne…