Nouvelle scène et jours de fête supplémentaires: le Festival de Dour 2022 sera XXL

Après deux éditions annulées à cause du COVID, le festival de Dour revient en force. Il aura lieu cette année du lundi 11 au dimanche 17 juillet, soit une édition XXL par rapport aux années précédentes. Et c'est la grande nouveauté de Dour 2022 : deux jours de fête supplémentaires, le "Dour CampFest", qui s'ajoutent aux concerts du festival proprement dit qui lui débutera le mercredi soir sur les 40 hectares de prairies.

"On aurait pu faire comme d'autres festivals le font, explique Damien Dufrasne (l'organisateur du Festival de Dour), en ajoutant un jour en plus de musique ou faire un deuxième week-end musical. Mais on a voulu aller vers ce que les festivaliers aiment aussi à Dour c'est-à-dire le camping. On organise une grande fête sur le camping qui sera ouvert dès le lundi et qui se transformera en une sorte de grand camp de vacances. Il y aura des sound systems, il y aura de la musique comme on sait bien le faire, mais pas non plus très tard... en effet on fermera maximum à 22h pour ne pas crever les festivaliers et qu'ils soient bien opérationnels le mercredi soir. Il y aura aussi sur le camping pendant ces deux jours-là plein d'animations autour du bien-être et du sport".